У січні спостерігатиметься традиційно низька економічна активність, тому попит на валюту не зростатиме.

Курс долара у січні 2022 року може знизитися на 25 копійок і досягти позначки у 27 грн/$.

Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко, повідомляє "Обозреватель".

Читайте такожЗа день до Нового року курс долара в обмінниках вирішив здивувати українців

За словами експерта, на курс впливатиме традиційне зниження бізнес-активності.

"Фундаментальних причин для ослаблення гривні поки немає. Але є ряд психологічних факторів, які утримують гривню саме на цьому рівні – 27,2 грн. Якщо ми подивимося на міжбанк, кожен день виникає тенденція до зміцнення гривні, але продавці починають тиснути та курс утримується. Якщо психологічні чинники й далі матимуть місце, курс може втриматися на тих же позиціях і надалі".

За словами експерта, в січні спостерігатиметься традиційно низька економічна активність, тому попит на валюту не зростатиме.

"Не буде великої активності, тому, напевно, не буде і великої кількості учасників ринку, які могли б запропонувати багато валюти та встановити тенденцію до зміцнення курсу. Але невелике зміцнення все-таки можливо. Ймовірно, ринок буде намагатися повернути курс до позначки 27 грн", - зазначила експерт.

Ахтирко зазначила, що на курс також впливатиме ескалація конфлікту з Росією.

Курс на 30 грудня:

Національний банк України на четвер, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.