Національний банк України на четвер, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,78 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,22/27,24 грн/дол., до євро - на рівні 30,74/30,76 грн/євро.
Курс на 29 грудня:
Національний банк України на середу, 29 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на початок 2022 року:
Експерти прогнозують, що в перші тижні 2022 року курс гривні може ослабнути до 28 грн/дол.