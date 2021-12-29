Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,78 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 30 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 30,78 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,22/27,24 грн/дол., до євро - на рівні 30,74/30,76 грн/євро.

Курс на 29 грудня:

Національний банк України на середу, 29 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на початок 2022 року:

Експерти прогнозують, що в перші тижні 2022 року курс гривні може ослабнути до 28 грн/дол.