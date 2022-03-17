У Штатах підготовлено законопроект, який дозволить забезпечити притягнення Росії до відповідальності, зазначила сенатор.

У США підготували законопроект, завдяки якому президенту РФ Володимиру Путіну і його поплічникам буде закрито потенційний шлях до ухилення від економічних санкцій за допомогою криптовалюти.

У Штатах розроблений новий законопроект, який забезпечить притягнення РФ до відповідальності, написала в Twitter американський сенатор-демократ Елізабет Воррен.

Політик зазначила, що американська сторона не може дозволити російському лідеру і його поплічникам приховувати своє багатство й ухилятися від економічних санкцій за допомогою криптовалюти.

"...Мій новий законопроект з... колегами закриє цей потенційний шлях для ухилення і забезпечить притягнення до відповідальності Росії", - додала сенатор.

Нагадаємо, наприкінці січня в Росії Центробанк запропонував повністю заборонити криптовалюту в державі.

Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого, спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон та Маріуполь.

Країни Заходу покарали РФ за масштабну агресію проти України - запровадили нові санкції. 15 березня стало відомо, що Штати запровадили обмежувальні заходи проти 11 росіян з оборонного сектора Росії. Громадян Росії, які потрапили в американський "чорний список", вирішили покарати блокуванням всього майна.

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