При цьому до кінця року у ЦБ РФ очікують спаду економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні.

У вересні падіння ВВП Росії становило 5% у річному вимірі після падіння на 4,1% у серпні.

Як пише "Интерфакс" з посиланням на огляд Мінекономрозвитку РФ "Про поточну ситуацію в економіці", у липні зафіксували падіння ВВП на 4,3% у річному вимірі, у червні - на 5%, у травні - на 4,5%, у квітні - на 2,7%, зростання на 1,4% у березні, на 4,2% - у лютому та 5,7% - у січні.

За оцінкою міністерства, спад ВВП РФ у третьому кварталі становив 4,4% у річному вираженні після зниження на 4,1% у другому кварталі та зростання на 3,5% у першому кварталі.

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Зниження ВВП РФ за січень-вересень 2022 року Мінекономрозвитку оцінило на рівні 2%.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує спад ВВП РФ у 2022 році на 2,9%, зниження у 2023 році на 0,8% і зростання на 2,6% у 2024 і 2025 роках.

Водночас прогнози Центробанку РФ щодо динаміки економіки Росії на 2022-2025 роки більш консервативні, ніж очікування уряду РФ.

Банк Росії минулого тижня поліпшив прогноз зниження ВВП РФ у 2022 році до 3-3,5% з 4-6% за попереднім липневим прогнозом.

При цьому у четвертому кварталі ЦБ РФ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні.

У третьому кварталі зниження реальних наяних доходів населення РФ становило 3,4% у річному вимірі.

Ефект антиросійських санкцій

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у Росії вже "склався зрілий бізнес", який нібито "спокійно" перехоплює ринки, які звільняються. Насправді ж санкції проти РФ стали причиною відходу міжнародних компаній з країни та викликали дефіцити у Росії у різних сферах: від комерційних дронів до картону для харчової упаковки, від сировини для виробництва кави й чаю до дефіциту фармобладнання.

Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

При цьому Росія за перші півроку війни зазнала найбільшої еміграції мільйонерів. До кінця 2022 року РФ можуть покинути 15 тис. мільйонерів.

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