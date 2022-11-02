Згідно з офіційними російськими прогнозами, ВВП наступного року впаде на 0,8%.

Витрати на мобілізацію в Російській Федерації і санкції Заходу зроблять прогалину у бюджеті країни. Очікується, що резерви Москви впадуть до найнижчого рівня за останні роки.

За даними Reuters, це створить ще більше навантаження на ресурси Кремля, тому що президент РФ Володимир Путін намагається фінансувати війну, якій не видно кінця, і готується до виборів у 2024 році.

Через вісім місяців війни Москва склала бюджет на 2023 рік, в якому не враховуються витрати на мобілізацію 300 тисяч резервістів, яку оголосили нещодавно, на спробу анексії чотирьох українських областей. Погіршують ситуацію для Росії і західні санкції.

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"Макроекономічний прогноз, на якому заснований бюджет, був розрахований до мобілізації. Він не враховує нові санкції і, отже, не відображає реальності", - зазначила аналітик Олександра Сусліна.

Згідно з офіційними російськими прогнозами, ВВП в наступному році впаде на 0,8%, водночас опитування аналітиків, показує скорочення економіки на 2,5%, а Світовий банк очікує скорочення на 3,6%.

Війна в Україні та бюджет РФ - що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль витрачає на брехню і пропаганду десятки мільярдів доларів, але Москва не враховувала, що результат ніхто не гарантував.

За даними Forbes, один день війни обходиться бюджету РФ приблизно в 400 мільйонів доларів в день.

Крім того, 22 вересня глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що щорічна мобілізація обійдеться Росії мінімум в 1,3 трильйона рублів.

Президент Володимир Путін має намір збільшити фінансування армії, незважаючи на санкції Заходу. У найближчі два роки з держбюджету витратять набагато більше, ніж спочатку планувалося.

В Росії реальний ВВП впав у другому кварталі до того ж періоду попереднього року на 4,1% слідом за зростанням на 3,5% в першому.

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