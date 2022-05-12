Клієнти "Приватбанку" по всій Україні скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі.
При спробі авторизації в додатку користувачі бачать повідомлення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше".
При цьому банк працює стабільно, проблеми тільки з додатком.
У прес-службі "ПриватБанку" зауважили: "Є проблема з входом в "Приват24".
Там заявили, що фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу сервісу.
"Виправляємо, почекайте трохи", - йдеться в повідомленні.
Причини збою в роботі "Приват24" невідомі. Клієнтів просять не панікувати.
"Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!", - йдеться в повідомленні.
Як писав УНІАН, 23 квітня в "ПриватБанку" виникла аварійна ситуації з каналами зв'язку.
Клієнти стикалися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картами покупок через торгові термінали.
А 16 квітня в роботі онлайн-банку Monobank, стався технічний збій, який тривав близько години.