Фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу сервісу.

Клієнти "Приватбанку" по всій Україні скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі.

При спробі авторизації в додатку користувачі бачать повідомлення "Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше".

При цьому банк працює стабільно, проблеми тільки з додатком.

У прес-службі "ПриватБанку" зауважили: "Є проблема з входом в "Приват24".

Там заявили, що фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу сервісу.

"Виправляємо, почекайте трохи", - йдеться в повідомленні.

Причини збою в роботі "Приват24" невідомі. Клієнтів просять не панікувати.

"Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, 23 квітня в "ПриватБанку" виникла аварійна ситуації з каналами зв'язку.

Клієнти стикалися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і оплати картами покупок через торгові термінали.

А 16 квітня в роботі онлайн-банку Monobank, стався технічний збій, який тривав близько години.

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