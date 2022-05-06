Отримати виплату можна через різні канали банку з кодом грошового переказу.

Українці, які були змушені залишити свої будинки в результаті військових дій і яким нарахована грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), можуть отримати її через систему грошових переказів Western Union в "ПриватБанку".

Про це повідомила прес-служба банку.

Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон одержувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу в паперовому вигляді на поточну адресу проживання.

"Отримати переказ від WFP ООН за кодом Western Union можна через "Приват24 "(мобільна і веб), в банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на карту за телефоном клієнтської підтримки 3700 або в чат-онлайн", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що всі питання щодо отримання допомоги можна вирішити, звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН за посиланням або на гарячу лінію за телефоном цієї організації - 0 800 307 711.

Допомога від ООН:

Близько 500 тис. українців отримають додаткові виплати в розмірі 2220 грн в рамках Меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Згідно Меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам здійснюватиметься за три місяці у розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше ніж для трьох осіб.