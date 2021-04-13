До липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

Українська влада розраховує на перший перегляд програми з МВФ до липня 2021 року - в такому випадку транш кредиту буде виділено у вересні.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє "РБК-Україна".

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"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші мають бути в країні до вересня. Самий крайній бажаний термін, коли питання по Україні має бути винесене на раду директорів Фонду - липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав він.

За його словами, до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено Програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах.

З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни до закону про банки та закону про Нацбанк, які підвищують його незалежність", - додав радник Зеленського.

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд дол. для відновлення світової економіки від коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

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Автор: Олена Коваленко