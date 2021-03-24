Директор-розпорядник планує підготувати до червня офіційну пропозицію виконавчій раді про розгляд нового розподілу 650 млрд дол.

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд дол. для відновлення світової економіки від коронакризи.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

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«Мене дуже надихнули початкові обговорення можливого розподілу SDR у розмірі 650 мільярдів доларів США. Задовольняючи довгострокову глобальну потребу в резервних активах, новий розподіл SDR принесе користь всім нашим країнам-членам і підтримає глобальне відновлення після кризи COVID-19. Це також стало б потужним сигналом про рішучість членів МВФ зробити все можливе, щоби подолати найгіршу рецесію з часів Великої депресії», - цитує прес-служба директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву.

За її словами, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

«Я маю намір представити до червня офіційну пропозицію виконавчій раді про розгляд нового розподілу 650 млрд дол. На основі оцінки довгострокових потреб країн-членів МВФ ... Паралельно співробітники також вивчать варіанти перерозподілу SDR від країн-членів із сильним фінансовим становищем на підтримку вразливих країн та країн з низьким рівнем доходів», - наводяться в повідомленні слова Георгієвої.

Вона зазначила, що у разі схвалення новий розподіл SDR додасть країнам приріст ліквідності без збільшення боргового тягаря. Це також допоможе вивільнити вкрай необхідні ресурси для країн-членів для допомоги в боротьбі з пандемією, зокрема для підтримки програм вакцинації та інших невідкладних заходів.

«І це доповнило б набір інструментів, запроваджених МВФ для підтримки наших членів у цей кризовий час», - додала Георгієва.

Що передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Катерина Жирій