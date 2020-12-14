Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.

Україна в п'ятницю, 11 грудня, здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів.

Читайте такожУ НБУ пояснили, чому Україні стало дорожче позичати гроші

Про це йдеться прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що цей додатковий випуск збільшив загальну суму єврооблігацій в обігу з процентною ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких склала 2 мільярди доларів. Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.

Спільними лід-менеджерами транзакції єврооблігацій виступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Розрахунки з випуску мають відбутися 18 грудня 2020 року.

За даними Мінфіну, залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій цього року. Розрахункова прибутковість в 6,20% - це найнижча прибутковість за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України. Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційної спільноти - надзвичайно важлива для нас у цьому непростому році", - цитує прес-служба міністра фінансів України Сергія Марченка.

Що цьому передувало

У липні Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням в березні 2033 року на 2 мільярди доларів під 7,25% річних, і шляхом цього випуску викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму 846,15 мільйона доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій