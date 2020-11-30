За словами Железняка, закон Про держбюджет - 2021 розглядати або через один пленарний тиждень (з 15 до 18 грудня), або на позачерговому засіданні з 7 грудня.

Парламент розгляне проект держбюджету найблжчи часом / Ілюстрація REUTERS

Верховна Рада може розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік через один пленарний тиждень або на позачерговому засіданні після 7 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови фракції "Голос", перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Коментуючи сьогоднішнє засідання голів фракцій, він зазначив, що на засіданні були присутні керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Юлія Ковалів та спікер Дмитро Разумков.

"Поки графік ради залишається таким самим. Додаткові питання - в режимі позачергового засідання", - додав Железняк.

За його словами, було вирішено, що закон про держбюджет-2021 розглядатимуть або через один пленарний тиждень (з 15 до 18 грудня), або на позачерговому засіданні з 7 грудня.

Щодо розгляду законопроектів президента про підтримку бізнесу депутат повідомив: "Скоріш за все, ad hoc процедура на цьому тижні, щоб дати можливість Кабміну якомога швидше впровадити компенсацію".

Разом з тим, за його інформацією, на засіданні не був досягнутий компроміс, що стосується прийняття закону про відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

"Знову всі пішли думати", - написав Железняк.

"Закони щодо відновлення антикорупційної інфраструктури. Сподіваюся, буде знайдений компроміс по № 4434. Вийде комітетський закон" - д". І теж треба поспішати за процедурою ad hoc", - повідомив Железняк.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що проект Державного бюджету на 2021 рік розглядатиметься наступного тижня на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

Арахамія зазначив: "Бюджет вирішили розглядати наступного тижня і, я думаю, що він буде прийнятий у другому читанні без таких істотних проблем".

Разом з тим, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що парламент на цьому тижні не буде голосувати за держбюджет-2021 у другому читанні.

"Бюджет, на жаль, до нас надійшов з серйозною затримкою. Він надійшов тільки минулої п'ятниці, хоча мав бути у Верховній Раді набагато раніше - фактично на тиждень раніше. Відповідно до чинного законодавства і здорового глузду, народні депутати мають ознайомитися з цим документом, детально його вивчити. На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо", - сказав він.

За його словами, на розгляд бюджету відводиться десять днів, тому парламент буде голосувати за бюджет або на наступному пленарному тижні, або на позачерговому засіданні, яке може пройти в період з 7 по 11 грудня.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перемотування спільної з МВФ програми stand-by для України.

28 листопада голова фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада в грудні прийме державний бюджет України на наступний рік.

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Автори: Дмитро Шварц, Надя Пришляк, Тетяна Поляковська