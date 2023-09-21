Сума гранту склала 1,25 млрд доларів.

Сьогодні, 21 вересня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна вже отримала 9,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

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Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

"Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на бюджет країни. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Фінансова допомога Україні

У травні 2023 року Україна отримала грант від США на 1,25 мільярда доларів. Повідомлялося, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у наступному році бюджет України потребуватиме не меншої підтримки міжнародних партнерів, ніж це було у 2023 році. Зараз потреби України в зовнішньому фінансуванні від партнерів складають 42 млрд доларів на рік.

Раніше повідомлялося, що завдяки Проекту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро, з яких 17,97 млрд доларів – гранти.

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