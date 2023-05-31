Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету.

Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України сьогодні надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, із початку року Україна отримала вже 6 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

"Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Зазначається, що залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Фінансова підтримка України

Як повідомляв УНІАН, зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України у 2023 році становлять понад 42 млрд доларів. При цьому зовнішні запозичення та гранти не можна використовувати на потреби оборони і безпеки, на ці потреби можна витрачати лише кошти від податків та залучені внутрішні запозичення від військових облігацій.

Нагадаємо, у лютому Світовий банк виділив додаткове грантове фінансування України на суму $2,5 мільярди. Ці кошти стануть прямою бюджетною підтримкою нашої держави і будуть спрямовані на забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду під час війни.

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