Ці кошти, зокрема, підуть на забезпечення термінового ремонту пошкоджених доріг, мостів та залізничної інфраструктури.

Україна отримала перші виплати в розмірі 500 млн євро допомоги для задоволення нагальних потреб від Європейського інвестиційного банку.

Як повідомила прес-служба ЄІБ, ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро, розробленого у співпраці з Європейською комісією.

"Перші виплати в розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця". Ремонт залізничного сполучення, доріг і мостів допоможе Україні продовжувати перевезення людей, вантажу і зерна", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що пакет підтримки в рамках екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, який підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків: термінова підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро і відновлення проектів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро.

Допомога Україні:

15 вересня 2022 року Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

"За" відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти – 30, утрималися – 26.

Зокрема, депутати ЄП дали "зелене світло" виділенню 5 млрд євро макрофінансового кредиту, щоб допомогти Україні задовольнити її гострі мікрофінансові потреби, викликані російським вторгненням.

Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

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