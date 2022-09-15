"За" відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти – 30, утримались – 26.

Європейський парламент схвалив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

"За" відповідне рішення проголосували 534 євродепутати, проти – 30, утримались – 26.

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Зокрема, депутати ЄП дали "зелене світло" наданню 5 млрд євро макрофінансового кредиту, аби допомогти Україні задовольнити її гострі макрофінансові потреби, спричинені російським вторгненням.

Це другий і найбільший транш з пакету фінансової підтримки Євросоюзу на загальну суму 9 млрд євро, з якого вже 1 млрд було виділено Україні.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 вересня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула в Київ. Це її третій візит в Україну за час повномасштабної війни.

Напередодні візиту фор дер Ляєн в Київ Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це окрім 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної і військової допомоги.

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