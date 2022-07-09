Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Проект відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

"Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 80,9 млрд гривень.

Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом.

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