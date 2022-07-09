Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті парламенту, за відповідне рішення проголосували 244 народних депутати.

Відповідно до ухваленого документу, кошти будуть спрямовані на:

соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн);

субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн);

виплати ВПО (плюс 32,3 млрд грн);

пенсії (плюс 32,3 млрд грн);

програму підтримки фермерів та с/г виробників (плюс 1,5 млрд грн);

Фонд розвитку підприємництва (плюс 4 млрд грн);

"Доступні кредити 5-7-9%" (плюс 4 млрд грн) та субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (плюс 1,6 млрд грн).

Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума видатків держбюджету в січні-травні 2022 року через війну зросла на 60%, або 269 млрд грн.

Щомісяця Україна витрачає на утримання своїх Збройних Сил 130 млрд гривень (близько $4,4 млрд). Ця сума трохи менше річного бюджету ЗСУ в період до повномасштабного вторгнення РФ.

Податкові надходження до державного бюджету у червні сильно впали, склавши 45 млрд грн проти 73 млрд грн у травні.

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