Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це президент ЄК повідомила на ресурсі Linkedin.
"Ми виділили 1 млрд євро надзвичайної макрофінансової допомоги Україні", - наголосила фон дер Ляєн.
Зокрема, зазначені кошти повинні допомогти Україні "задовольнити нагальні фінансові потреби після неспровокованої і невиправданої агресії Росії".
"Один мільярд євро допоможе зміцнити Україну на критичному етапі", - наголосила президент ЄК.
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро, наступний планувався на сьогодні, 2 серпня.
Вчора президент України Володимир Зеленський попросив президента Франції Еммануеля Макрона допомогти Україні розблокувати питання про надання макрофінансової допомоги країнами Європи. Йдеться про допомогу на загальну суму 9 млрд євро. Глава держави наголосив, що від макрофінансової допомоги залежатиме виплата пенсій і зарплат українцям.