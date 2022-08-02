Як наголосила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, зазначені кошти повинні допомогти Україні "задовольнити нагальні фінансові потреби після неспровокованої і невиправданої агресії Росії".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це президент ЄК повідомила на ресурсі Linkedin.

"Ми виділили 1 млрд євро надзвичайної макрофінансової допомоги Україні", - наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема, зазначені кошти повинні допомогти Україні "задовольнити нагальні фінансові потреби після неспровокованої і невиправданої агресії Росії".

"Один мільярд євро допоможе зміцнити Україну на критичному етапі", - наголосила президент ЄК.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро, наступний планувався на сьогодні, 2 серпня.

Вчора президент України Володимир Зеленський попросив президента Франції Еммануеля Макрона допомогти Україні розблокувати питання про надання макрофінансової допомоги країнами Європи. Йдеться про допомогу на загальну суму 9 млрд євро. Глава держави наголосив, що від макрофінансової допомоги залежатиме виплата пенсій і зарплат українцям.

Вас також можуть зацікавити новини: