Глави держав обговорили безпекову співпрацю, макрофінансову підтримку України, нарощування експорту українського збіжжя, розширення антивоєнної коаліції.

У межах постійного діалогу президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном – предметні перемовини тривали півтори години.

Про це повідомили в Офісі глави української держави.

Як зазначається, Зеленський поінформував Макрона про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього", – наголосив український президент.

Він подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Лідери держав предметно обговорили безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо було обговорено питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Зеленський висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.

Також значну увагу приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Було обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя.

Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії.

Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Президент України також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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