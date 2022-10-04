Кошти будуть надані на умовах безповоротного гранту.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ).

Про це повідомили в прес-службі корпорації.

"Згідно з домовленістю, IFC надасть кільком містам не менше 25 мільйонів євро від ЄС у вигляді грантів, які покриють витрати на модернізацію житла для тисяч людей. Проект розпочнеться зі Львова, найбільшого міста в Західній Україні, яке станом на вересень прихистило близько 245 тисяч ВПО", - йдеться в повідомленні.

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Щоб житло для переміщених осіб було безпечним і зручним, партнери узгодили набір критеріїв, які будуть застосовуватися до відбору будівель. Серед них, зокрема, якісне підключення до інженерних систем та близькість до соціальної інфраструктури - громадський транспорт, школи та медичні заклади.

"Паралельно з тим, як IFC продовжує підтримувати своїх поточних клієнтів - компанії з приватного сектора, це нове партнерство дасть нам можливість безпосередньо допомагати громадянам України, постраждалим від російського вторгнення", – сказала регіональний менеджер IFC в Україні та Молдові Ліза Кестнер.

IFC:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член Групи Світового банку, є найбільшим світовим інститутом розвитку, орієнтованим на приватний сектор на ринках, що розвиваються. Працює з більш ніж 2000 компаніями по всьому світу. Поточний портфель проектів IFC в Україні становить понад 700 млн дол.

Житло для переселенців:

29 квітня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що уряд буде викуповувати житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

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