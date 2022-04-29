Уряд викуповуватиме житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Держава викуповуватиме житло для тимчасового проживання таких сімей. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, щоб там розселяти людей", - сказав він.
Шмигаль також повідомив, що уряд вже сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким сім'ям з-поміж переселенців надаватиметься житло в першу чергу. Це:
- багатодітні сім'ї;
- вагітні жінки;
- сім'ї з дітьми;
- люди, які втратили працездатність;
- пенсіонер.
За словами заступника голови ОПУ Кирила Тимошенко, цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.
"Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - зазначив він.
Як він зазначив під час брифінгу, всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої будинки їх надаватимуть людям, які роками стояли в черзі на житло.