Житло для переселенців: скільки людей забезпечать квартирами в 2022 році, хто в пріоритеті / фото УНІАН, Янош Немеш

Уряд викуповуватиме житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава викуповуватиме житло для тимчасового проживання таких сімей. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, щоб там розселяти людей", - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що уряд вже сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким сім'ям з-поміж переселенців надаватиметься житло в першу чергу. Це:

  • багатодітні сім'ї;
  • вагітні жінки;
  • сім'ї з дітьми;
  • люди, які втратили працездатність;
  • пенсіонер. 

За словами заступника голови ОПУ Кирила Тимошенко, цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців. 

"Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - зазначив він.

Як він зазначив під час брифінгу, всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої будинки їх надаватимуть людям, які роками стояли в черзі на житло.

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