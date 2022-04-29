Цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

Уряд викуповуватиме житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава викуповуватиме житло для тимчасового проживання таких сімей. Також будемо ремонтувати об'єкти житлового фонду, щоб там розселяти людей", - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що уряд вже сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким сім'ям з-поміж переселенців надаватиметься житло в першу чергу. Це:

багатодітні сім'ї;

вагітні жінки;

сім'ї з дітьми;

люди, які втратили працездатність;

пенсіонер.

За словами заступника голови ОПУ Кирила Тимошенко, цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

"Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - зазначив він.

Як він зазначив під час брифінгу, всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої будинки їх надаватимуть людям, які роками стояли в черзі на житло.

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