Шмигаль заявив, що ця підтримка допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всій території України.

Україна отримає 300 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що гроші підуть на ремонтну кампанію пошкоджених внаслідок російських атак українських енергетичних об'єктів, а також децентралізацію енергогенеруючих потужностей.

"Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо. Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації", - сказано у дописі глави уряду у Telegram

Шмигаль заявив, що ця підтримка допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всій території України. Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 мільярди євро фінансування.

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Удари РФ по енергетиці - наслідки

З кінця березня і до початку травня 2024 року внаслідок російських обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури було знищено понад 8 ГВт потужностей.

Як зазначив у статті для ZN.UA експерт із енергетики Українського інституту майбутнього в Києві, старший науковий співробітник Інституту Кеннана у Вашингтоні Андріан Прокіп, йдеться майже про половину пікового зимового споживання.

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