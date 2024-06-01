У Львівській області шість крилатих ракет влучили у три об'єкти критичної інфраструктури.

Триває повномасштабна війна в Україні, і супротивники в суботу рано вранці, 1 червня, здійснили масований удар по нашій території. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти, розташовані у п'яти областях.

Атаковано енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях, написав міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook. "Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - підкреслив чиновник.

Очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович в Telegram написав, що сьогодні вранці ворог атакував ракетами Кіровоградську область, і був уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури. "За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - поділився він.

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Після того, як у Запоріжжі пролунали вибухи, патрульна поліція Запорізької області повідомила, що тимчасово перекрито рух Дніпровською гідроелектростанцією. "Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район", - додали правоохоронці.

На Львівщині під час нічної повітряної тривоги шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування. Загиблих та травмованих попередньо немає", - написав він у Telegram.

За його словами, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та шість дронів типу "Шахед".

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Вранці 1 червня стало відомо, що росіяни вдарили по українській території ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що вибухи лунали, зокрема, в Запоріжжі та Вінниці.

31 травня окупанти завдали удару по Києву ракетою "Іскандер-К", її ліквідували наші захисники. Уламки ворожої ракети в Голосіївському районі зруйнували трансформаторну підстанцію.

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