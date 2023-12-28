Незрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч.

Прем'єр України Денис Шмигаль забив тривогу з приводу фінансів країни, зажадавши термінової зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Київ стикається з "виключно високою невизначеністю" щодо свого бюджету на початку року.

У листі ключовій координаційній групі, яка контролює фінансування, прем'єр-міністр заявив, що фінансування необхідно в наступному місяці і має бути спрямоване на основні потреби бюджету України, пише Bloomberg.

Це послання підкріплює заклики України, оскільки фінансова допомога на суму понад 110 мільярдів доларів затримується через політичну боротьбу в США та Європейському Союзі.

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"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - сказав Шмигаль у листі, надісланому цього місяця Міжвідомчій координаційній групі донорів.

Прем'єр-міністр заявив, що MDCP, який був створений лідерами "Великої сімки" в грудні 2022 року для координації міжнародного фінансування, повинен зосередитися на невідкладних бюджетних потребах - підтримці роботи уряду на виплатах вчителям, державним службовцям і пенсіях - а не на більш довгострокових завданнях.

"Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проекти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання до 2024 року", - сказав Шмигаль у листі.

Донори повинні провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця, сказав він. Незрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч раніше.

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", - сказав прем'єр.

Шмигаль закликав донорів розпочати координацію дій щодо направлення заморожених російських активів на допомогу у відновленні України.

Можливості України щодо самостійного генерування коштів, включаючи підвищення податкових надходжень, девальвацію гривні або використання центрального банку, обмежені і розглядаються Міністерством фінансів як ризиковані. Але прем'єр сказав, що вони будуть використовуватися в якості тимчасового рішення до тих пір, поки не надійдуть міжнародні кошти.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб закрити дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка потрібна зараз як ніколи", - сказав Шмигаль.

Фінансова ситуація в Україні - деталі

При недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.

"Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що левова частка надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, - це наші внутрішні надходження, які забезпечуються нашими українськими платниками, зокрема, нашими військовими, оскільки вони платять ЄСВ", - сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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