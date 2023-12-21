Для покриття ризиків уряд планує оптимізувати внутрішні ресурси.

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що Україна отримає необхідне фінансування у 2024 році, але є питання щодо своєчасності та ритмічності надходжень. У зв’язку з цим можуть виникнути ризики у перші два місці наступного року.

"Ризики у нас є в січні-лютому. Тому що, на жаль, у січні-лютому поки що прийнятих рішень недостатньо (щодо фінансування потреб бюджету, – ред.), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм, як ви кажете, плану Б", – заявив Марченко під час огляду макроекономічного прогнозу на 2024 рік від Центру економічних стратегій.

За його словами, уряд буде максимально залучати усі можливі ресурси на січень-лютий. Мова йде про низку заходів, зокрема авансову сплату дивідендів, збільшення обсягу внутрішніх запозичень.

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Глава Мінфіну зазначив, що потенційним ризиком на наступний рік є збільшення видатків держбюджету у зв’язку із зростаючими потребами на безпеку та оборону.

"Є розуміння, якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент чого не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", – підкреслив Марченко.

Міжнародна допомога Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні потрібно на наступний рік менше грошей від міжнародних партнерів, ніж очікувалось. Потреба у зовнішньому фінансуванні наступного року сягатиме 37,3 млрд доларів США. Цифра верифікована експертами МВФ. Це на 4 млрд доларів менше, ніж планувалось.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що влада США та країн Європи сильно сумніваються у доцільності продовження підтримки України.

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