Тільки військовим пенсіонерам заборговано майже 22 млрд грн.

Держава Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярда гривень через програш у більш ніж 330 тисячах справ.

Як пише ЕП із посиланням на лист першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уряду, тільки стосовно військових пенсіонерів заборгованість держави становить близько 22 мільярдів гривень.

Зазначається, що за даними Opendatabot, у першому кварталі 2023 року середня пенсія становила близько 5,2 тис. грн на місяць. У зв'язку з цим пенсіонери почали масово звертатися до судів та вимагати перерахунку. У багатьох випадкам їм вдавалось виграти. При цьому суди не просто зобов'язували державу виплачувати збільшений розмір пенсій, а й здійснювати їхній перерахунок за попередні місяці.

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За даними Мінфіну, станом на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд грн. Додається, що є високі ризики зростання заборгованості, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

Що треба знати про пенсії в Україні у 2023 році

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 березня 10,5 млн українців отримали проіндексовані пенсії. Зокрема, вперше провели індексацію найнижчих пенсій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в результаті цього пенсії зросли майже на 20%, і тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. гривень.

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