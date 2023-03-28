У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу, яке торкнеться близько 600 тисяч українців.

В результаті березневої індексації пенсії зросли майже на 20%, і тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. гривень.

"За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. грн. Ми також провели підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

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Прем’єр зазначив, що додаткові доплати за віком також залишаються чинними.

"Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує", - резюмував Шмигаль.

Пенсія в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 10,5 мільйонів українців отримали проіндексовані пенсії. Вперше було здійснено індексацію найнижчих за розміром пенсій.

Нещодавно Верховна Рада спростила порядок призначення пенсій певній категорії українців.

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