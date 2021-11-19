З початку 2021 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 7%, до 78,4 мільйона штук.

Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень-вересень 2021 року становила 5,655 млрд, що на 31,2% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба Національного банку, сума таких операцій склала 3,631 трлн грн, що на 29,3% більше, аніж у 2020 році.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у січні-вересні 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток за кількістю припадало на розрахунки в торговельних мережах – 52,3% (або 2 655,4 млн); за сумою – на перекази з картки на картку – 43,3% (або 953,7 млрд грн).

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При цьому середня сума однієї операції в торговельній мережі за підсумками трьох кварталів становила 232 грн (рік тому – 223 грн), а операції з переказу з картки на картку – 1 490 грн (рік тому – 1 438 грн).

З початку 2021 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 7%, до 78,4 млн шт. Кількість безконтактних карток за цей період зросла майже на третину (на 30%) до 17 млн карток.

"Завдяки популярності безконтактних та токенізованих карток лише чверть операцій за сумою та за кількістю здійснювалися в торговельних POS-терміналах із фізичним зчитуванням даних із носія картки. Решта операцій (73,5%) – це безконтактні операції (із безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума становила 448,5 млрд грн за три квартали 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цього року тривало стале розширення інфраструктури для безготівкових розрахунків. Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, з початку 2021 року зросла на 11,2% – до 363,5 тисяч.

Крім цього, на 11,4% за три квартали цього року зросла мережа торговельних POS-терміналів в Україні – до 417,6 тис. Із них понад 90% забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.

Як повідомляв УНІАН, раніше член правління "Ощадбанку" Антон Тютюн повідомив, що згідно з дослідженням, близько 30% населення в Україні не мають банківських рахунків. При цьому в Україні дуже розвинений ринок безконтактних платежів.

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Автор: Катерина Жирій