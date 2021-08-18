Платіжна система Mastercard планує повністю оновити всі банківські картки вже до 2033 року.

У всьому світі кардинально зміняться банківські картки. Поки що мова йде про картки міжнародної платіжної системи Mastercard. Однак не виключено, що й інші системи повторять приклад конкурента.

Про те, що зміниться в картах і яку особливість вони втратять, повідомляє видання BBC.

Так, система Mastercard планує повністю оновити всі банківські картки вже до 2033 року. Повідомляється, що компанія має намір припинити випуск пристроїв з магнітною смугою. Такі "пластикові гроші", без чіпа, пін-коду або відбитка пальця, вже багато років вважаються застарілими і небезпечними.

У Mastercard хочуть повністю прибрати всі карти з магнітною смугою. У Європі та багатьох інших регіонах банки будуть випускати тільки нові пристрої вже з 2024 року.

Кардинальну зміну системи компанія Mastercard обґрунтовує сучасними вимогами безпеки. Нові картки з чіпом або пін-кодом, а також з відбитком пальця, куди краще захищені від злому.

Читайте такожВ Україні дорожчає оренда житла. Де і чому можна зняти квартируКомпанія Mastercard стверджує, що є першою платіжною мережею, яка поступово відмовилася від цієї технології. Представники корпорації вважають, що зараз прийшов час почати поетапну відмову від магнітної смуги. Надалі це відкриє для банків нові можливості.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні значно зменшилося кількість безробітних.

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Автор: Поліна Кузенко