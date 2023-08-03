Ракета позиціонується, перш за все, як засіб знищення ворожих систем ППО.

Українські винахідники розробили недорогу крилату ракету, яка зможе обдурити російську систему ППО.

Як повідомляє французький телеканал FRANCE 24, винахідники - добровольці, які до цього займалися виготовленням мінометів. Ракета отримала назву "Трембіта", за словами творців, її виробництво буде в сотні разів дешевшим за будь-які західні аналоги.

"Ракети з боєголовками матимуть дорожчу електроніку, щоб вони могли точно вражати цілі. Але тисячі фальшивих цілей обійдуться дуже дешево: ми хочемо придушити ППО росіян, щоб наші ударні ракети вразили їхні цілі", - пояснює Сергій, волонтер конструкторського бюро "Парс".

Як уточнює Defense-Express, для того, щоб ворог точно міг "підстрелити" таку приманку, "Трембіта" має достатній Radar Cross-Section і помітний тепловий слід, щоб її могли побачити радари російської ППО. Бойова частина ракети становить 20 кг з термобаричним або комбінованим зарядом уламково-фугасної дії, при цьому вага спорядженої ракети становить 100 кг.

"Залповий запуск по 20 і більше ракет дозволить пробити ППО ворога і вражати цілі на достатній глибині", - стверджують розробники.

Ракета позиціонується, перш за все, як засіб знищення ворожих систем ППО, місць зосередження живої сили противника та складів з боєприпасами. Дальність такої ракети становить понад 140 км, швидкість – понад 400 км/ч. максимальна висота польоту – 2000 м, мінімальна – 30 м.

Однією з переваг цієї ракети розробники називають її пульсуючий повітряно-реактивний двигун, як відзначають фахівці, такий вибір пояснюється тим, що цей двигун як простий у виробництві, так і надійний.

Як йдеться в сюжеті, на даний момент обговорюється можливість виробництва ракети відразу в декількох точках України.

Війна в Україні та нове озброєння

24 липня 2023 року стало відомо про те, що турецька оборонна компанія ASELSAN представить нову систему протиповітряної та протиракетної оборони GÜRZ. Система захищає від БПЛА, вертольотів, бойових літаків, крилатих ракет і боєприпасів класу "повітря-земля".

Комплекс оснащений 35-мм зенітною гарматою, яка може використовувати боєприпаси ATOM (програмований з повітряним підривом), HEI (фугасно-займистий) і TP (тренувальний), а також 4 ракетами ППО надмалих висот і 4 ракетами ППО малих висот.

Прогнозується, що ця система буде мати набагато більш високі характеристики, ніж ракетний комплекс "Панцир".

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