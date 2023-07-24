Вона оснащена 35-мм зенітною гарматою.

Турецька оборонна компанія ASELSAN представить нову систему протиповітряної та протиракетної оборони GÜRZ.

Як пише SavunmaSanayiST, її покажуть в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23 в Туреччині. Йдеться про інноваційну систему, яка пропонує використання декількох перехоплювачів (гарматних і ракетних) проти повітряних загроз на дуже малих і малих висотах.

GÜRZ встановлена на броньованій платформі з гумовими колесами 8x8. Система захищає від БПЛА, вертольотів, бойових літаків, крилатих ракет і боєприпасів класу "повітря-земля".

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Що відомо про систему GURZ

Комплекс оснащений 35-мм зенітною гарматою, яка може використовувати боєприпаси ATOM (програмований з повітряним підривом), HEI (фугасно-займистий) і TP (тренувальний), а також 4 ракетами ППО надмалих висот і 4 ракетами ППО малих висот.

Крім того, до складу комплексу входять 4 пошукових радара з активною фазованою антеною гратами, радар управління вогнем, електрооптичні датчики і канал передачі даних.

Прогнозується, що ця система буде мати набагато більш просунуті характеристики, ніж ракетний комплекс "Панцир".

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