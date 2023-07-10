Більшість українців займаються роздрібною торгівлею.

В Україні було зареєстровано рекордну кількість підприємців. Найбільше нових ФОПів було створено у червні - понад 31 тисячу.

Як повідомляє Опендатабот, це найбільший показник не тільки за період повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. До цього, востаннє понад 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

За перше півріччя 2023 року українці відкрили та зареєстрували 134 тисячі нових ФОП, що становить майже 70% від кількості відкритих ФОП за весь 2022 рік.

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Найбільш затребувані сфери

Більшість українців займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати в сфері ІТ.

У першій половині 2023 року перше місце посіла роздрібна торгівля - нею офіційно почали займатися понад 38 тисяч українців.

Другим за популярністю залишається комп'ютерне програмування. Цього року в цій сфері власну справу започаткували вже 12 тисяч підприємців.

Замикає трійку надання інших індивідуальних послуг - у цій сфері почали працювати понад 8 тисяч ФОПів.

Популярні регіони

Лідером за кількістю новостворених ФОП у першому півріччі став Київ - трохи більше 19 тисяч.

Друге та третє місце посіли Дніпропетровська та Львівська області - майже 12 тисяч та 10+ тисяч ФОП відповідно.

Найгірші показники реєстрації - в тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких зараз відбуваються бойові дії.

Бізнес про час війни

У березні 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

30 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроект № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінпослуг. Прийняття цього документа було умовою, передбаченою угодою з МВФ.

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