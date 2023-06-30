Прийняття цього документу є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроект №8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

Як повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, таке рішення підтримали 239 депутатів.

Прийняття цього документу є умовою, передбаченою угодою з МВФ.

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При цьому з 1 жовтня повертається повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

"Але передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)", - пояснив Железняк.

Законопроєкт урегульовує перехід із 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2 % ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Якщо він не подасть такої заяви або не вкаже в заяві бажаної системи, платник автоматично переведеться на систему, на якій перебував до обрання 2 % ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які із дня державної реєстрації обрали 2 % ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5 %;

автоматично відновлюються права й обов’язки платника ПДВ для тих, у кого реєстрацію платником ПДВ була призупинено;

платникам, які у 2023 році перейшли із 2 % ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему на свій вибір за допомогою подання заяви. Якщо заяву подають до 1 вересня, такого платника вважатимуть платником ЄП з 1 серпня.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні податковий законопроект.

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який передбачав можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

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