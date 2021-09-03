Українцям озвучили етапи підвищення пенсій: кому та коли чекати на надбавки

З 1 січня перерахують пенсію українцям-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю.

Протягом 2022 року в Україні буде проведено п'ять етапів підвищення пенсій. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Читайте такожУкраїнці зможуть отримати по дві пенсії: кому та коли видадуть гроші Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році: з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;

з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;

у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;

з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;

з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;

з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.

Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Яка зараз середня пенсія по Україні: Середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб); пенсію менше ніж 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб). від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб). від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб); від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб); понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб). Накопичувальні пенсії: що необхідно знати Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії. Автор: Олена Коваленко

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