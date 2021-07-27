У разі включення в програму пенсіонерів у віці від 70 до 75 років будуть підвищені доходи додатково для 1,5 млн пенсіонерів.

Мінсоцполітики пропонує в 2022 році включити пенсіонерів 70+ в ініційовану президентом програму адресної допомоги для літніх людей.

За цією програмою зараз отримують доплату до пенсії громадяни віком від 80 років і з жовтня отримуватимуть пенсіонери від 75 років. Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебну.

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У разі включення в програму пенсіонерів у віці від 70 до 75 років будуть підвищені доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам.

Лазебна зазначила, що президентська програма є ефективним інструментом зниження рівня бідності літніх людей, які не можуть забезпечувати себе за рахунок роботи.

"Протягом 2020 і 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менш як 2 600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів. У поточному році до цієї програми приєдналися пенсіонери у віці від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики опрацьовує й інші пропозиції до календаря підвищення пенсій у 2022 році.

Зокрема, в ньому пропонується передбачити підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи; індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів; перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Держбюджет-2021 і пенсії:

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект Про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скороченні видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

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З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.

Автор: Катерина Жирій