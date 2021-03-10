При цьому кожен третій шукає працевлаштування закордоном на довше, ніж один сезон.

Понад 90% заробітчан не планують шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджає кожен другий здобувач за кордоном.

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Такі дані наводить аналітична служба OLX робота, згідно з результатами лютневого опитування серед 7 700 українських шукачів.

"63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном або розглядають такий варіант. Серед головних причин: безробіття в Україні, вищі зарплати й кращі умови праці. Більшість шукачів виїжджають на сезонні роботи, проте кожен третій шукає працевлаштування на довший термін. 93% опитаних планують і надалі працювати за межами України, попри пандемію", - йдеться в дослідженні.

Ніколи не працювали за кордоном, але планують виїхати на заробітки цього року 33% українців. Третина виїжджає на рік і більше, а 67% - лише на сезонні роботи, які тривають кілька місяців.

Вибираючи країну для трудової міграції, заробітчани віддають перевагу державам ЄС: у 50% випадків це Польща, 11% - Чехія, 9% - Німеччина, 2% - Литва, 1,5% - Словаччина.

Серед головних причин для робочого переїзду українці називають високі зарплати за кордоном - 60%, складне фінансове становище сім'ї - 39%, безробіття в Україні - 35%.

"Кожного четвертого співробітника не влаштовують умови в Україні, адже за даними опитування більшості українців-70% - роботодавці за кордоном надають безкоштовне житло, 33% мають бонуси за хороші результати, 29% - отримують страхування, а 24% - компенсують вартість харчування. Все це обумовлює високий попит українців на працевлаштування за межами України", - наголошується в опитуванні.

Серед найбільш популярних галузей, в яких працюють українці за кордоном - виробництво (26,5%), будівництво (24%), транспорт і логістика (11%), сфера обслуговування (9%), агросектор (8,5%), домашні послуги та робота з дітьми (6,5%), сфера краси (1,5%).

Що цьому передувало

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних становила 477 тисяч осіб.

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Автор: Ганна Нагорна