В уряді кажуть, що рівень безробіття в Україні нині контрольований.

450 тисяч безробітних - саме стільки офіційно зареєстрували в Україні. Таким чином, кількість людей, що залишилися без роботи в нашій країні зростає.

Читайте такожНа Україну може чекати технічний дефолт і "апокаліптичний сценарій" у 2021 році - нардепПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Міністерство економіки.

"Попри таку тенденцію, чиновники переконують, рівень безробіття в Україні нині контрольований", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна допомога з тимчасового безробіття, яку виплатили у 2020 році становила майже 16 мільярдів гривень.

Що цьому передувало

За песимістичним прогнозом Дитячого фонду ЮНІСЕФ, кількість бідних в Україні може зрости на понад 9 мільйонів осіб, з яких майже 2 мільйонів дітей.

За більш оптимістичним прогнозом, кількість бідних цього року може зрости на 6,3 мільйона осіб, із яких 1,4 мільйона дітей.

У фонді зазначили, що рівень бідності в Україні зросте у 2020 році з 27,2% до 43-51%.

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Автор: УНІАН