Засновник алюмінієвої компанії "Русал" Олег Дерипаска заявив, що був упевнений в тому, що 30% економіки РФ впаде.

Бізнесмен-мільярдер Олег Дерипаска, якого називають "улюбленим олігархом" президента Росії Володимира Путіна, здивований стійкістю Росії до санкцій, введених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

"Так, існують військові витрати, всі види субсидій та державної підтримки, але, тим не менш, це напрочуд незначне уповільнення. Приватна економіка знайшла свій спосіб працювати", - сказав він Financial Times.

Дерипаска, засновник алюмінієвої компанії "Русал", який сам перебуває під санкціями США та ЄС, заявив: "Я був здивований, що приватний бізнес виявився настільки гнучким. Я був більш-менш впевнений, що до 30 відсотків економіки впаде, але це було набагато менше".

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Він також заявив, що Росія "виграла" від збільшення інвестицій Кремля в промисловість і збільшення потужності державних підприємств, частково для підтримки військових зусиль.

Дерипаска повідомив Financial Times, що є безліч країн, які хочуть отримати доступ до російської продукції, і що "їм потрібні російські ресурси, російські рішення, торгівля з Росією".

Війна в Україні та Дерипаска

У червні 2023 року Олег Дерипаска зізнався у викраденні дітей з Бахмута. Відповідну заяву зробив "благодійний" фонд, який йому належить.

Фонд повідомив, що "взяв шефство" над 350 українськими дітьми, яких вивезли зі "зруйнованого українськими бойовиками Артемівська". Дітей відправили на "відпочинок" в окупований Крим, після чого хочуть розподілити "в сім'ї" на російській території.

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