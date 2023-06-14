Відповідну заяву зробив "благодійний" фонд, який йому належить.

Російський олігарх Олег Дерипаска причетний до депортації українських дітей з окупованих територій. Це випливає із заяви Фонду "Вільна Справа", який належить мільярдерові.

Зокрема фонд повідомляє, що "взяв шефство" над 350 українськими дітьми, яких вивезли зі "зруйнованого українськими бойовиками Артемівська". Дітей відправили на "відпочинок" в окупований Крим, після чого хочуть розподілити "в сім'ї" на російській території.

При цьому "Фонд і особисто Олег Володимирович" подякували дитячому омбудсмену Росії Марію Львову-Бєлову за співпрацю у вивезенні дітей з Бахмута. Нагадаємо, Львова-Бєлова оголошена в міжнародний розшук ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі якраз за масові депортації та викрадення українських дітей.

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"Окремим пунктом нашої гордості є те, що Фонд "Вільна справа" в цій ситуації не обмежився тільки порятунком дітей. Олег Володимирович [Дерипаска] дав свої коментарі і зазначив, що ми всі зробили значний внесок у звільнення Артемівська", – йдеться в заяві фонду.

Депортація українських дітей російськими окупантами

За даними українського омбудсмена, до теперішнього моменту поіменно відомі 19,5 тисяч дітей, яких окупанти вивезли на російську територію. Однак в реальності їх число набагато більше. На територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тисяч дітей. Доля більшості з них зараз невідома.

Викрадених дітей окупанти намагаються "перевиховувати", розповідаючи їм байки про" укрофашистів " і всіляко намагаючись прищепити ненависть до України. Все це вказує, що Росія не збирається коли-небудь повертати вкрадених дітей.

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