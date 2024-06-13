Нацбанк спрямовуватиме свою політику на збереження помірної інфляції цього року.

Інфляція в Україні пришвидшиться до кінця року, однак залишатиметься помірною.

"НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року. Така цінова динаміка визначатиметься передусім збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни, вірогідно, дещо нижчими врожаями після минулорічних рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат відносно високими темпами, а також підвищенням тарифів на електроенергію", - розповів голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу.

Фундаментальний ціновий тиск внаслідок війни зберігатиметься, очікується пришвидшення інфляції у другому півріччі. Враховуючи це, НБУ спрямовуватиме свою політику на збереження помірної інфляції цього року і повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у наступні роки.

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За словами очільника центробанку, як і раніше, виважена монетарна політика НБУ та мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів обмежуватимуть зростання цін.

"Нацбанк не лише продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення, але й покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для забезпечення стійкості валютного ринку", - наголосив Пишний.

Голова Нацбанку зазначив, що ці заходи є важливими для збереження контролю над інфляційними очікуваннями, утримання інфляції на помірному рівні у 2024 році та її повернення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

Інфляція в Україні - останні новини

За даними Держстату, споживча інфляція в річному вимірі у травні прискорилася до 3,3%, порівняно з 3,2% у квітні.

У квітні Національний банк разом зі зниженням облікової ставки поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні (5% ±1 в.п.) упродовж наступних років.

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