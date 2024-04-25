Регулятор прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч.

Національний банк разом зі зниженням облікової ставки поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні (5% ±1 в.п.) упродовж наступних років. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

За його словами, як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

"Водночас, ураховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%. Упродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. та залишатиметься в його межах. Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ", – сказав Пишний.

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Голова НБУ зазначив, що, згідно з прогнозом, наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%.

Що стосується зростання економіки, то, як повідомив Пишний, зростання реального ВВП у І кварталі, за оцінками НБУ, було слабшим, ніж очікувалося. Насамперед це відбувалося через стримані бюджетні видатки в умовах невизначеності з надходженням зовнішнього фінансування. Додатковим чинником була блокада західного кордону, що стримувала активність окремих видів діяльності.

Водночас стабільна робота морського коридору, сприятлива погода та збільшення внутрішнього попиту підтримували економічне зростання.

"НБУ прогнозує подальше відновлення економічної активності, ураховуючи нещодавні зрушення в питаннях отримання міжнародної допомоги, а також очікуване пожвавлення внутрішнього та зовнішнього попиту. Водночас прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України", – сказав голова Нацбанку.

За його словами, очікується, що економіка зросте на 3% у 2024 році та на 4,5–5% у 2025, 2026 роках.

Інфляція в Україні

Як писав УНІАН, річна інфляція в Україні в березні загальмувала до мінімуму з 2020 року, склавши 3,2% проти 4,3% в лютому.

У січні цього року в НБУ зазначали, що попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону в 2025 році. За тодішнім прогнозом регулятора, інфляція мала становити 8,6% наприкінці року.

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