Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець поточного року зміниться.

Київська школа економіки (КШЕ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 4,4%, у 2023 році - на 3,5%, А також зміну курсу долара.

Про це розповів керівник Центру макроекономічного моделювання КШЕ Юрій Шоломицький під час презентації макроекономічного прогнозу.

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Згідно з прогнозом, цього року економіка України зросте на 3,6%. Відзначається, що високий урожай і сприятливі умови торгівлі сприятимуть швидшому виходу з кризи, проте затягування з вакцинацією буде стримувати повернення до звичної роботи інших секторів економіки. Зовнішній попит поза сировинними товарами залишається нижче звичного рівня, тому також буде охолоджувати економічну активність.

За даними КШЕ, більш жорстка політика НБУ в частині підвищення реальних процентних ставок і корекція світових цін, а також разовий фактор – зменшення обсягів транспортування природного газу, дещо стримуватимуть розвиток у 2022 році, проте подолання пандемії буде важливим фактором, який сприятиме зростанню.

Інфляція на кінець 2021 року прогнозується на рівні 8,7%. У 2022 році очікується її зниження до 4,3%, у 2023 році рівень інфляції складе 5,2%.

"Стабілізація цін у наступні роки разом зі стримуючими діями Національного банку сприятимуть тому, що інфляція знизиться і до кінця 2022 року досягне 4,3%, все ще в діапазоні НБУ, таргетованому 5%+/-1 в.п. циклічні коливання залишать інфляцію на рівні 5,2% у 2023 році", - зазначив Шоломицький.

Обмінний курс на кінець поточного року очікується на рівні 28,2 грн/дол., після чого щорічно знецінюватиметься темпами не вище 3%. Згідно з прогнозом КШЕ, в кінці 2022 року курс складе 28,9 грн/дол., а до кінця 2023 року складе 30 грн/дол.

Зростання ВВП:

Міністерство економіки прогнозує, що валовий внутрішній продукт України вийде на позитивний тренд у другому кварталі 2021 року, а за підсумками року буде зростання на рівні 4,1%.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%, надалі економіка, за оцінками регулятора, буде рости на близько 4% щорічно.

Автор: Катерина Жирій