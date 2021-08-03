Курс гривні до євро зміцнився до 31,89 грн/євро.

Національний банк України на середу, 4 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,84 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,89 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2684,11 (3 серпня – 2684,44)

100 EUR – 3189,13 (3 серпня - 3190,32)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,84/26,86 грн/дол., до євро - на рівні 31,92/31,94 грн/євро.

Курс на 3 серпня:

Національний банк України на вівторок, 3 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,84 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій