Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,41 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 15 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,99 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,41 грн/євро, тобто гривня послабилася на 49 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,97/36,99 грн/дол., євро - 40,34/40,34 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 14 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові подорожчав на 15 копійок і становить 40,85 грн за євро.

Голова Національного банку Андрій Пишний на брифінгу розповів, що адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно, і валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. За його словами, підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився.

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