Кабінету міністрів доручено вдосконалити систему грошового забезпечення військових.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Міністерство оборони України заборгувало військовим 1,5 млрд гривень. У відомстві тоді запевнили, що вирішать проблему найближчим часом.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.