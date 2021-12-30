Петиція була опублікована на сайті президента 23 вересня й набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/123600-еп "Скасування примусової вакцинації населення".

Автор документа Дмитро Зінькевич писав: "Не повинно бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи чи неотримання заробітної плати".

Читайте такожВакцинуватися від грипу та COVID-19 можна в один день - імунологУ відповідь на петицію Зеленський наголосив, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або її масового поширення можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти неї.

"За цих обставин передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України", - пояснив очільник держави.

"Я звернувся до Кабінету міністрів з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада вакцинація від COVID-19 стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Також наказом МОЗ від 9 листопада вирішили додати до переліку соціальних працівників, держслужбовців і співробітників стратегічно важливих підприємств. Цей наказ набув чинності 9 грудня. Працівники, які не отримали хоча б першу дозу вакцини, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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