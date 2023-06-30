У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на водопостачання: з 1 липня платіжки для українців зростуть на 62 грн на місяць. Про це повідомляє Нацкомісія на своєму сайті.

"29 червня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону. Сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2 - 3 особи) зросте на 62 грн на місяць (з ПДВ). До підвищення вона орієнтовно становила 194 грн/міс (при діючому тарифі - 29,78 грн/м3), після підвищення сягатиме 256 грн/міс (за плановим тарифом - 39,37 грн/м3).

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"Зростання тарифу зумовлене збільшенням витрат на електричну енергію в середньому на 14%. Підвищенням оплати праці робітникам водоканалів на 13%. Зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, зобов’язань ліцензіатів за кредитами - 60%. Крім того, враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року", - продовжують у Нацкомісії.

Своєю чергою, тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними. Це Харків, Миколаїв і Херсон.

З метою зниження соціальної напруги для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. З 1 липня 2023 року до 31 серпня 2023 року - перший етап підвищення та з 1 вересня 2023 року - другий етап.

Тариф на воду - головне

26 травня стало відомо про те, що українцям готують суттєве підвищення тарифів на воду вже з 1 червня.

Повідомлялося, що у деяких регіонах вартість водопостачання може зрости на 60%, а в деяких на 15%. Проте остаточне затвердження рішення кілька разів переносили.

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