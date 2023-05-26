У деяких регіонах вартість водопостачання може зрости на 60%, а в деяких на 15%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову розгляне питання про суттєве підвищення тарифів на воду з 1 червня.

Як зазначається на сайті регулятора, відповідне рішення буде винесено на розгляд 31 травня.

Таким чином регулятор пропонує підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів.

Відео дня

УНІАН підрахував на скільки можуть збільшитись платіжки українців на підставі опублікованого проекту постанови. Всі розцінки вказані з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Найбільші підвищення отримають споживачі кількох регіонів:

тариф КП "Житомирводоканал" у розмірі 37,5 грн пропонується підвищити на 56%, до 58,6 грн за куб. м.;

тариф "Вінницяоблводоканал" пропонується підвищити майже на 60% - із 25,62 до 40,75 грн за куб. м.;

для користувачів "Київводоканалу" пропонується збільшити тариф на третину: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 40,46 грн за куб. м.;

розцінки КП "Павлоградське ВУВКГ" зростуть на третину - з 53,7 грн за куб. м, до 70,6 грн за куб. м.;

постачання води споживачам "Дніпроводоканалу" може здорожчати на 23% - з 31,35 грн за куб. до 38,79 грн за куб. м.;

вартість послуг "Луцькводоканалу" - 28,41 грн за куб. м. Пропонується підвищити на 18%, до 32,24 грн за куб. м.

Більш помірне зростання тарифів близько 12-15% пропонується впровадити у деяких західних областях України.

"Чернівціводоканал" - тариф був 27,9 грн за куб. м, а може стати 31,1 грн;

"Хмельницькводоканал" - тариф був 27,4 грн за куб. м., а може стати 32,64 грн;

"Львівводоканал" - тариф був 25,88 грн за куб. м, а може стати 28,6 грн.

Варто зазначити, що остаточне рішення регулятор ще не прийняв, тож фінальні розцінки можуть змінитись.

Тарифи на воду й світло в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2022 року НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року мали зрости в середньому від 10% до 30%.

Утім, за кілька днів, 30 грудня, регулятор скасував своє рішення підвищити ціни на воду українцям. Члени НКРЕКП обіцяли повернутись до питання підвищення тарифів навесні.

Крім цього, 31 травня спливає термін дії чинних тарифів на електроенергію для населення. Уряд або продовжить дію чинних розцінок або також підвищить їх.

Вас також можуть зацікавити новини: