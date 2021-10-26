Система працюватиме 24 години на день та 365 днів на рік.

Національний банк України розробив та презентує проект концепції побудови в Україні системи миттєвих платежів.

Як повідомила прес-служба регулятора, це сучасний інноваційний тренд, до якого залучені банки та фінтех-компанії по всьому світу.

"Головною метою створення цієї системи є надання можливості українським користувачам здійснювати швидкі й дешеві перекази та платежі з рахунку на рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій", - йдеться в повідомленні.

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Передбачається, що система матиме такі особливості:

працюватиме 24 години на день та 365 днів на рік;

рух коштів відбуватиметься між рахунками користувачів;

миттєва доступність коштів отримувачем для використання (кредитування рахунку отримувача);

ініціювання операції за допомогою мобільних застосунків;

використання QR-коду для зручного отримання реквізитів платежу;

використання механізму запиту на проведення платежу (request to pay).

Миттєві платежі: що це

Миттєві платежі – сучасний інноваційний тренд, до якого залучені банки та фінтех-компанії по всьому світу.

Близько 80 країн світу вже розробили власні системи миттєвих платежів, зокрема деякі країни мають по дві такі системи. Ще 10 країн анонсували запровадження подібних систем.

Система миттєвих платежів – це система електронних роздрібних платежів, що обробляються в режимі реального часу, цілодобово та у якій кошти миттєво доступні для використання отримувачем.

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Автор: Богдан Слуцький