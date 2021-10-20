Серед банкнот в обігу найбільше номіналом 200 гривень, а серед монет – 10 копійок.

Станом на 1 жовтня 2021 року в обігу в Україні перебувала готівка на 592,2 млрд грн.

Про це передавати прес-служба Національного банку.

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З них, зокрема, 2,9 млрд банкнот на загальну суму 587,7 млрд грн, а також 13,9 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) – на 4,4 млрд грн. Це на 33,7 млрд грн, або на 6%, більше, ніж на початок цього року. Разом з тим за вересень відбулося певне зниження готівки в обігу - на 0,3%.

За інформацією НБУ, на одного українця припадало 70 банкнот і 159 розмінних і платіжних оборотних монет (станом на 1 січня 2021 року – 72 і 149 шт. відповідно).

Серед банкнот в обігу найбільше номіналом 200 гривень, а серед монет – 10 копійок (24,5% і 28,8% відповідно від загальної кількості в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1 000 гривень (78,4 млн шт. або 2,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет – номіналом 10 гривень (75,3 млн шт. або 0,5% від загальної кількості монет в обігу).

Відзначається, що в обігу ще залишається 447,4 млн "золотавих" одногривневих монет, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ці одногривневі монети, потрапляючи під час інкасації в банки, не повертаються назад в обіг. Поступово в обігу їх стає все менше. При цьому їх місце займають відповідні "сріблясті" монети.

Платіжний ринок України:

Обсяги безготівкових платежів у 2020 році склали 55% усіх розрахункових операцій проти 50,3% у 2019 році.

Обсяг операцій з електронними грошима у 2020 році склав 19,3 мільярда гривень, що на 15% більше показника 2019 року.

Своєю чергою, кількість "електронних гаманців" збільшилася до 79 мільйонів, що на 7% більше в порівнянні з 2019 роком.

19 лютого 2021 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про платіжні послуги, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні та привести законодавство України у відповідність до законодавства ЄС.

Автор: Катерина Жирій